الجهاد تنظم مائدة إفطار لذوي شهداء جبع في جنين

نظَّمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، أمس الجمعة إفطارًا جماعيًا لذوي الشهداء الكرام في بلدة جبع قضاء جنين على شرف أبنائهم الشهداء الأبطال بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وشارك في الإفطار عوائل شهداء سرايا القدس- كتيبة جبع وجنين، الذين لبوا دعوة حركة الجهاد الإسلامي لمائدة الإفطار التي جاءت تكريماً ووفاءً للشهداء وذويهم الذين ارتقوا على طريق القدس، حيث شهدت الفعالية مشاركة واسعة من عوائل الشهداء الذين رفعوا صور أبنائهم فخراً واعتزازاً بوسام الشهادة الإلهي.

وعبّر ذوو الشهداء عن الشكر الكبير لقيادة حركة الجهاد الإسلامي التي تؤازر عوائل الشهداء والأسرى تكريماً ووفاءً، وتقف بكتائبها الجهادية سداً منيعاً في مواجهة الاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا محتسبين أبناءهم الشهداء الذين ارتقوا على طريق الحرية.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تنظم حملات وفعاليات تضامنية مع أبناء شعبنا المجاهد في إطار دعم صمودهم والوقوف معهم ومساندتهم وتقدير تضحياتهم دفاعاً عن حرية قضيتنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا.