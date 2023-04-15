هل يجب صلاة الجمعة يوم العيد حكم صلاة الجمعة في يوم عيد الفطر 2023- سؤال يتبادر للكثيرين، خاصةً مع تزامن صلاة الجمعة يوم العيد حكم صلاة الجمعة في يوم عيد الفطر 2023، فهل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة إذ إن صلاة الجمعة فرض عين على المسلمين جميعهم المُكلفين بها، ولا تسقط عن أي مسلم إلا بالعذر الشرعي المقرر والمبيح لسقوطها عن الأشخاص، ولكن هل تَسقط صَلاة الجُمعة بصلاة العِيد.

هل تسقط صلاة الجمعة اذا صادف يوم العيد

صلاة العيد لا تُسقط صلاة الجمعة بأي حال من الأحوال، فمتى وافق يوم العيد سواءً عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم جمعة، فلا تسقط صلاة الجمعة لذلك السبب، فيجب إقامة صلاة الجمعة وخطبتها كالمعتاد، وذلك لأن صلاة الجمعة فرض على المسلمين المُكلفين بها، وأما صلاة العيد فهي سنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة لا تُسقِط الفريضة، ولا تحل محلها.

حكم صلاة الجمعة في يوم العيد

لابد من إقامة صلاة الجمعة في المسجد حتي وإن كان عيد فالإمام يصلى في المسجد بمن حضر حيث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة ويصلى الجمعة في المسجد فمن حضرها حصر العيد ومن تركها فعليه أن يصلى الظهر في بيته أو مع بعض إخوانه ولكن إذا صلى في المسجد بين الناس كان أفضل وأكمل ولا حرج على من صلى صلاة العيد وترك صلاة الجمعة في المسجد.

هل يجوز صلاة الجمعة وصلاة العيد

هل يجوز صلاة الجمعة وصلاة العيدلا تَسْقط الجُمعة عَن المُسلمين يوم العيد، بل تبقى قائمة مثلها مثل الأيام العاديّة، فالواجب على خطيب وإمام الجمعة أن يقيم الصلاة كما في كل جمعة حتى وإن صادف يوم الجمعة يوم عيد، فيُصلي الإمام بمن حضر لأداء صلاة الجمعة، وهي تسقط عمّن أدى صلاة العيد، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُقيم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد، فيُصلي العيد ويُصلي الجمعة.

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد

لا تَسقط خُطبة الجُمعة يَوم العيد، لأن صلاة الجمعة لا تسقط أيضًا، فالإمام عليه إقامة صلاة وخطبة الجمعة حضر من حضر لأداء الصلاة، وصلاة الجمعة وخطبتها لا تسقطان عن الإمام إلا في حالة لَم يحضر سوى شخص واحد فيصليها ظهرًا، وأما إذا حضر أكثر من ثلاثة أشخاص فيقم الخطبة وصلاة الجمعة، ولكن لا يترك المسلم صلاة الظهر، بل عليه أن يُصليها مع جماعة الناس، فإذا لم يصلّ المسلم الجمعة، فيُصلي الظهر في جماعة.

هل يجوز ترك صلاة الجمعة يوم العيد؟

بحسب الفقهاء؛ فالأصل أن تُقام صلاة الجمعة، ولكن مَن صلى العيد وصعب عليه الحضور إلى المسجد للجمعة فيجوز له ترك الجمعة إذا كان قد صلى العيد في جماعة مع الإمام.

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد؟

إذا صادف يوم جمعة يوم عيد، فإن صلاة الجمعة وخطبتها لا تسقط عن المسلمين.

هل صلاة العيد فرض كفاية على الرجال؟

صلاة العيد فرض كفاية على المسلمين، لكن حضورها ومشاركة المسلمين لها جماعة سنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب تركها.