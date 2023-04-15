لليوم الثاني على التوالي ...120 أسيرا من "أنصار الله" يغادرون السعودية

أعلنت جيسيكا موسان مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت 15/4/2023 ، ان 120 أسيرا من "أنصار الله" غادروا السعودية على متن طائرة متجهة إلى صنعاء.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن موسان أنه من المنتظر بعد تلك الخطوة، أن تستقبل المملكة بعد ذلك طائرة تقل سجناء سعوديين، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل أسرى في إطار النزاع في اليمن.

وأوضحت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائلة: "أقلعت أول طائرة من أبها (جنوب السعودية) إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزا سابقا".

ويشار إلى أن هذه هي الرحلة الأولى من بين ثلاث رحلات مقررة اليوم السبت بين السعودية واليمن، إذ ستحمل الرحلة الثانية 16 سجينا سعوديا وثلاثة أسرى سودانيين من صنعاء إلى الرياض، بحسب الحكومة اليمنية، فيما ستنقل آخر الرحلات 117 سجينا من "أنصار الله" من أبها إلى العاصمة اليمنية.

يذكر أنه وصل أمس الجمعة، العشرات من أسرى جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلى مطار صنعاء الدولي، بعد إفراج الحكومة اليمنية عنهم ضمن "اتفاق الأسرى" الذي توصل إليه الطرفان، ويشمل في مرحلته الأولى تبادل نحو 320 أسيرا.

وأفاد مصدر في مطار صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وصلت من عدن على متنها 125 أسيرا من جماعة "أنصار الله"، عقب الإفراج عنهم من قبل الجيش اليمني، والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن والقوات الجنوبية.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، بدء عملية تبادل الأسرى في اليمن بين الحكومة وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة.