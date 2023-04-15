القائد البرغوثي يدخل عامة الـ"21"...نادي الأسير يُعلن عن حملة باسم الأسرى مع اقتراب يوم الأسير

يُصادف اليوم الخامس عشر من نيسان/ أبريل، الذكرى الـ21 على اعتقال القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزيّة لحركة (فتح)، وإلى جانبه الأسير المناضل أحمد البرغوثي الملقب (بالفرنسي)، والمحكوم بالسّجن المؤبد (13) مرة و(50) عامًا.

وفي هذه الذكرى، ومع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني، أعلن نادي الأسير الفلسطينيّ، عن حملة تحت شعار #حريتنا_واجب، وهي امتداد لرسالة وتساؤل الأسرى المستمر عن مصيرهم إلى متى؟، كما أنها امتداد لرسالة حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقّة، الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا جدًا، من خلالها نستعيد قضية الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، ومنهم كذلك، الأسير عاصف الرفاعي المصاب بالسّرطان، والذي يعتبر من أخطر الحالات اليوم.

ونذكّر اليوم، أنّ قرابة 400 أسير في سجون الاحتلال، مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، جلّهم من مناضلي انتفاضة الأقصى، ونؤكّد في هذا السّياق، على أنّ دائرة تعريف (الأسرى القدامى)، قد اتسع ليضم المئات من الأسرى، منهم (23) أسيرًا معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو) بشكل متواصل، وعلى رأسهم الأسير القائد محمد الطوس، وإلى جانبهم (11) أسيرًا من محرري صفقة (وفاء الأحرار) المُعاد اعتقالهم، وكانوا معتقلين قبل تحررهم بالصفقة منذ ما قبل (أوسلو) وعلى رأسهم القائد نائل البرغوثي.