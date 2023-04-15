دراسة حديثة : النوبات القلبية تتضاعف بعد الإصابة بالإنفلونزا

كشفت دراسة حديثة أن الذين يصابون بالأنفلونزا يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية لمدة أسبوع بعد تشخيص إصابتهم.

الدراسة التي نشر نتائجها الباحثون الهولنديين ، وفقا لموقع إندبندنت ، أكدوا على أهمية برنامج التطعيم ضد الأنفلونزا، وكذلك الوعي بأعراض الأزمة القلبية بين الأطباء الذين يعالجون مرضى الأنفلونزا.

اظهرت نتائج الدراسة عدد الإصابات بالنوبة القلبية يتزايد، خاصة في الأسبوع الأول من الفيروس .

واعتقد الباحثون أن الجمع بين استجابة الجسم لفيروس الأنفلونزا وقدرة الفيروس على جعل الدم أكثر "لزوجة" يمكن أن يكون وراء هذا الارتباط.

وقالت الدكتورة آنامرين دي بور، من المركز الطبي الجامعي في أترخت بهولندا ،والمؤلفة الرئيسية للدراسة ، إن الآثار المحتملة على الصحة العامة للارتباط بين عدوى فيروس الأنفلونزا والنوبات القلبية الحادة، وأن نتائج الأبحاث تؤكد على ضرورة الوقاية من عدوى الأنفلونزا عن طريق التطعيم .

وأوضحت الدكتورة سونيا بابو نارايان، المديرة الطبية المساعدة في مؤسسة القلب البريطانية ، بأن البيانات الأولية الأخيرة من هولندا تتماشى مع ما نعرفه، وهو أن النوبات القلبية يمكن أن تحدث كثيرا أثناء أو بعد الإصابة بالأنفلونزا.