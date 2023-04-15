تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" اليوم السبت 14/4/2023 ، اليوم الـ24 من رمضان دعاء اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان 1444-2023 ، وخاصة ان المواطنين يبحثون يومياً لمعرفة دعاء شهر رمضان لما له من أهمية بالغة .

وفيما يلي دعاء اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان 1444-2023

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ

وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ

وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ

لأَنْ أُطِيعَكَ وَلٰا أَعْصِيَكَ

يَا جَوادَ السَّائِلِينَ

اللهم عافنا من كل تعب وأنين

وارزقنا رضاك إلى يوم الدين

وتقبل منا الطاعات يا رحمن يا رحيم

واعتق رقابنا ورقاب آباءنا من النار

يا عزيز يا كريم

وأدخلنا الجنة مع الأنبياء والصديقين

اللهم آمين

ادعية ليلة القدر 2023 دعاء العشر الاواخر

*اللهم سخر لي من حظوظ ومتاع الدنيا ما لا يلهيني عن طاعتك وأبعدني عن شرور ومتاعب الدنيا وارزقني السعادة في الدنيا والآخرة يا أسمع السامعين يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا كريم.

*اللهم يا رحيم يا كريم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية وستر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

*اللهم تول أمورنا، ويسرها لنا وفرج عنا همومنا، واكشف كروبنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُّ عنا وعن المسلمين جميعًا.

*اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت لعبادك واختم لي في قضائك خير ما ختمت لعبادك واختم لي بالسعادة وللمسلمين جميعًا.

*يا رحمن يا مولاي وسيدي ورب كل شيء أسألك أن تقضي حاجتي، وتجبر خاطري وترح قلبي وتشرح صدري وتيسر لي أمري.

*اللهم إني أسألك الرضا بقضائك وقدرك ومواصلة طريق الفلاح في الدنيا دون خذلان، اللهم لا تجعلنا من الأموات على قيد الحياة إنك على كل شيء قدير.

*اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن تحقق أمنياتي وأحلامي وما لا يعلمه غيرك يا الله وأن تستر عيوبي وترحم ضعفي، وتؤمن خوفي إنك أنت الرحمن الرحيم.