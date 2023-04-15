سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم السبت 15-4-2023 ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الجديدة فيما يخص أسعار الذهب الجديدة في سوريا تحديدا في التعاملات الفورية بالأسواق ويترتب على الجميع من الان المواصلة في المتابعة لأخر سطر .

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 15-4-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 429,000، ومبيع: 433,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 431,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 429,000 ، مبيع: 433,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 431,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 434,000 ، مبيع: 436,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 434,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 436,000 ، مبيع: 438,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 436,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21

اسعار الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 469,714 وشراء 468,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 430,571 وشراء 429,524 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 411,000 وشراء 410,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 352,286 وشراء 351,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 274,000 وشراء 273,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 234,857 وشراء 234,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,608,114 وشراء 14,572,571 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,288,000 وشراء 3,280,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 469,714,286 وشراء 468,571,429 ليرة .



وفي ختام المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم السبت 15-4-2023 ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لأخر اختلافًا نسبيًا .