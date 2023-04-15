بالفيديو اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

اندلعت مواجهات، فجر السبت، بين شبان وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه الأهالي عند الحاجز.

وعند باب الأسباط، احتجزت عددًا من الشبان أثناء خروجهم من المسجد الأقصى، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مفرق بلدتي عناتا وحزما شمال شرقي القدس، بالمتاريس والحواجز الحديدية.

كما وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الالتفافي الرابط بين القدس ورام الله، من كلا الاتجاهين.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين بعد صلاة التراويح مباشرةً عند باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى، بالضرب بالعصي.

وتشهد مدينة القدس وأحياؤها مواجهات يومية بين الأهالي وقوات الاحتلال حيث يقمع الأخير المواطنين بقوة السلاح، ما يسفر عن وقوع اصابات بجروح متفاوتة، واعتقال المئات.