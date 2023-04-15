مقتل "إسرائيلية" وإصابة 33 إثر انقلاب حافلة ركاب في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن مسنة "إسرائيلية" قتلت وأصيب 33 شخصا آخرون إثر حادث سير في كوريا الجنوبية وصفت إصابات 4 منهم بالخطيرة .

ومساء الخميس، انقلبت حافلة مليئة بالسياح "الإسرائيليين" في مدينة جونجو جنوبي كوريا الجنوبية، وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن حدوث عطل في الحافلة.

أصيب 33 "إسرائيليا" في الحادث، ولقت مارغريتا شوارتزبرغ (60 عاما) من الخضيرة مصرعها، جراء انقلاب الحافلة في كوريا الجنوبية.

وقالت الشرطة الكورية الجنوبية إنها تحقق الآن في القضية، بما في ذلك ادعاء السائق أن علبة التروس (ناقل الحركة) قد تضررت. قالت وزارة الخارجية الكورية إنها ستقدم الدعم اللازم للضحايا الإسرائيليين بعد طلب من السفارة الإسرائيلية في سيئول.

من جانبها، قالت وزارة خارجية الاحتلال، إنه لا تزال حالات بعض الجرحى الإسرائيليين صعبة.

وأوضحت أنه تم نقل 33 جريحًا "إسرائيليًا" إلى 9 مستشفيات في كوريا الجنوبية، من بينهم 4 بجروح خطيرة و9 بجروح متوسطة والباقي بجروح طفيفة.