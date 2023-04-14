بالصور الجهاد الاسلامي يشارك في مهرجان يوم القدس العالمي الذي اقامه حزب الله ببيروت

احيت حركة الجهاد الإسلامي في لبنان يوم القدس العالمي بمسيرة تعبوية وكشفية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وانطلقت المسيرة من ساحة القدس قرب مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين حيث تقدمتها الفرقة الايقاعية وافواج كشافة بين المقدس في منطقة بيروت وتبعها شباب التعبئة الذين حملوا صور الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية والعمليات الاستشهادية في الآونة الأخيرة، كما رفعوا رايات فلسطين وحركة الجهاد الاسلامي مرددين شعارات "يا قدس اننا قادمون".

وانتهت المسيرة في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث شارك ابناء الجهاد الاسلامي في احياء يوم القدس العالمي مجددين العهد بالسير على درب الشهداء بالجهاد لتحرير فلسطين والعودة اليها







