الاتحاد الأوروبي يبحث تسريع صرف المساهمات الأوروبية للسلطة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه مستمر في التواصل مع الحكومة الفلسطينية لبحث إمكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة في هذا الوضع الحرج، داعياً لاستئناف العملية التعليمية فوراً.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من مكتب الاتحاد الأوروبي مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، لبحث أزمة إضراب المعلمين في الضفة الغربية.

وقال: "إننا نتابع عن كثب تبعات إضراب المعلمين و الآثار الكارثية على العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة إيجاد حل فوري وتجاوز الأزمة الحالية".

وتابع: "إن الاتحاد الاوروبي أكبر مانح للشعب الفلسطيني، وجزء أساسي من الدعم لفاتورة الرواتب مخصص لرواتب المعلمين".