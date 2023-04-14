الجهاد الإسلامي تشيد بموقف الرئيس الإيراني تجاه فلسطين والقدس

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، كلمة رئيس الجمهورية الاسلامية في مهرجان يوم القدس العالمي تعبير صادق عن الموقف الايراني الملتزم بالدفاع عن الحقوق الفلسطيني ومساندة المقاومة ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه .

وقالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن المواقف التي أعلنها السيد رئيسي تجسد ثبات المواقف الايرانية التي ترتكز على ثوابت ومبادئ الثورة الاسلامية التي قادها الامام الخميني رحمه الله ، وحافظ عليها سماحة المرشد السيد علي الخامنئي .

وثمنت الحركة مشاركة الرئيس الايراني من موقعه الهام ، ونشيد بما جاء في كلمته من مواقف تتكامل وتتطابق مع مواقف قيادة تيارات وقوى محور المقاومة تجاه فلسطين والقدس.

وجددت الجهاد الاسلامي شكرها للجمهورية الاسلامية على ما تقدمه من دعم واسناد سياسي ومادي واعلامي وعسكري لفلسطين والقدس وللمقاومة التي تقاتل العدو الصهيوني في كل الساحات دفاعا عن فلسطين والمسجد الاقصى .