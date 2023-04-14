بحر: الطوفان الهادر في الأقصى يثبت فشل عدوان الاحتلال

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر، إن يوم القدس العالمي فرصة لتوحيد الأمة الإسلامية لتحرير القدس وفلسطين، واليوم نحن أقرب من أي وقت مضى من ساعة الحرية.

وقال بحر في تصريح صحفي، إن المجلس التشريعي ينسق الجهود مع البرلمانات الإسلامية لنصرة القدس والأقصى وإسقاط مسار التطبيع مع الاحتلال.

واَضاف أن المسجد الأقصى هو محور الصراع وعنوان وحدة جميع الساحات وشرارة المعركة الحاسمة لزوال الاحتلال الغاصب.

وأوضح بحر، أن الطوفان الهادر الذي أدى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى يثبت فشل عدوان الاحتلال ويؤكد أن لا مكان له على أرضنا ومقدساتنا.