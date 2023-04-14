خلال الأسبوع الماضي.. 4 شهداء ومقتل 3 مستوطنين بالضفة والقدس

استشهد أربعة فلسطينيين وقُتل ثلاثة مستوطنين وأصيب 14 آخرين، في الضفة الغربية والقدس خلال الأسبوع الماضي.

ونفذ المقاومون الفلسطينيون 258 عملاً مقاوماً بينها 35 عملية إطلاق نار، في الضفة والقدس، في الفترة الممتدة من السادس من أبريل/ نيسان، حتى 13 من الشهر نفسه.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" استشهاد أربعة فلسطينيين، في حين وقعت ثلاث عمليات ومحاولات دهس ومحاولة طعن واحدة، إلى جانب إحراق آلية ومنشأة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، خلال الفترة المذكورة.

والشهداء هم القائدين سعود الطيطي ومحمد أبو ذراع من كتائب شهداء الأقصى، وارتقيا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة "دير الحطب" شرق نابلس.

واستشهد الطفل محمد فايز بلهان (١٥ عاماً)، برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر والبطن، في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وفي قلقيلية استشهد الشاب عائد عزام سليم (20 عاما)، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون.

وألقى الشبان 6 عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال، و8 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما اندلعت 92 مواجهة بين الشبان والاحتلال، تخللها 58 عملية إلقاء حجارة.