الجهاد تنظم وقفة تضامنية مع القيادي عدنان في جنين

نظّمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة القيادي الأسير خضر عدنان وقفة تضامنية مع الشيخ الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الكبير في بلدة عرابة بجنين.

وشارك في الوقفة التضامنية وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الاسلامي، وعدد من الشخصيات التاريخية والشعبية، رافعين صور الأسير خضر عدنان دعماً لصموده، ومرددين هتافات التضامن والتأييد والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وتحدث الشيخ المؤسس هاني جرادات "أبو أحمد"، في كلمة له، مستذكراً الدور البارز للشيخ خضر عدنان وتحركه الدؤوب والمستمر في خدمة وزيارة عوائل الشهداء والأسرى في معظم محافظات الضفة، ونشاطه المستمر هو أكبر دليل على انتمائه وعطائه في خدمة أبناء شعبنا.

وبعث الشيخ هاني جرادات برسالة للشيخ خضر عدنان الذي يخوض معركته المشرفة لا لمصالح شخصية إنما للذوذ عن كرامة كل هذه الأمة وعن شعبنا وعن كل المستضعفين في الأرض، داعياً له بالحرية والنصر ولكل الأسرى في سجون الاحتلال.

من جهته، طالب المحامي المحرر محمد علان جميع أطياف الشعب الفلسطيني بالنهوض ونصرة الشيخ خضر عدنان في معركته ضد هذا السجان، وأن لا يترك وحيداً في هذه المعركة ضد هذا المحتل الغاصب، حتى ينال حريته التي هي حرية شعبنا من الاحتلال الغاصب.

يذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (٦٩) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، وسط تردي وضعه الصحي وسياسة إهمال طبي متعمد في زنازين الاحتلال.