السيد نصر الله: في يوم القدس محور المقاومة في طمأنينة والكيان الصهيوني في حالة رعب

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، أن الانتصار الذي سنصل إليه هو بسبب تحمل شعوب وقادة لمسؤوليتهم بخصوص فلسطين.

وأشار السيد حسن نصر الله في خطابه بيوم القدس العالمي في بيروت اليوم الجمعة ان يوم القدس العالمي الذي أعلنه الامام الخميني قبل اكثر من 40 عاما يوم لفلسطين وللمقدسات الاسلامية والمسيحية المهددة ويوم لتضامن الأمة وشرفاء الامة العربية والاسلامية وجميع أحرار العالم مع فلسطين والقدس ولتذكير الجميع بمسؤوليتهم تجاه فلسطين وشعبها والمقدسات ولا يجوز أن يتهرب أحد من مسؤوليته.

وقال السيد نصر الله، إن هذا الإحياء في العالم يبعث برسالتين قويتين: الرسالة الاول للشعب الفلسطيني المضحي الراسخ رسالة تعاون ودعم ومساندة وأنك لست وحدك ورسالة للعدو أن فلسطين لم ولن تترك.

واضاف: "اليوم نحتفل هنا في لبنان وفي الكثير من الاماكن بثقة وطمأنية ونحن نشعر بالامن والامان والقوة والعزة ولكن الكيان الاسرائيلي بالامس اعلن استنفاره على كل الجبهات. انظروا اين اصبحنا في يوم القدس، المقاومة ومحور المقاومة في طمانينة والكيان الصهيوني في حالة رعب وخوف ودفاع عن الكيان الذي سيزول ان شاء الله".

واشار السيد نصر الله، إلى أن هناك تطورات كبرى حصلت خلال العام الماضي على المستوى الدولي والمنطقة وفلسطين: على المستوى الدولي العنوان الاول تراجع القوة الاميركية واميركا لم تعد قوية كما كانت في الاعوام والعقود السابقة ، ثانيا اشتنغال اميركا في مناطق اخرى ولم يعد اولويتها غرب اسيا والشرق الاوسط والتفكير الدائم باسرائيل.

وتابع: "المواجهة مع روسيا والصراع مع الصين هذا يشغل اميركا ويقلق الاسرائيليين وانا اتابع المسؤولين والخبراء الاسرائيليين وهم يقولون هذا يقلقنا كثيرا".

واعتبر أن هذا يدفع الى عالم متعدد الأقطاب وعندما لا تبقى أميركا قوة وحيدة مهيمنة في العالم هذا سيؤثر استراتيجياً على الكيان وقدرة الردع، و جزء من قدرة الردع هو القوة الاميركية المساندة.

واعتبر أن هذا التطور الدولي فائدته كبيرة على محور المقاومة ونتائجه سلبية على الكيان الصهيوني.