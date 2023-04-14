بالفيديو مشاهد جوية تظهر حجم الطوفان البشري في المسجد الأقصى

أظهرت مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاحتلال حجم الطوفان البشري في المسجد الأقصى المبارك، حيث أدى 250 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة اليوم 14-4-2023، بالمسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأخيرة من رمضان.

وحسب المصادر مقدسية، فقد أدى نحو 250 ألف مصلٍ احتشدوا في باحات وأروقة المسجد الأقصى الطاهر، حيث أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان والتي تصادف "يوم القدس العالمي".

وبالرغم من التضييقات التي قامت بها قوات الاحتلال على مداخل المدينة المقدسة إلا أن حشود ضخمة وصلت للأقصى من كافة أرجاء الضفة والداخل المحتلين لأداء الصلاة فيه.