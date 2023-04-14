عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفةا

أصيب العشرات من المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة.

ففي نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة نحو 40 مواطنًا بالغاز المسيل للدموع حصيلة مواجهات بيت دجن شرق نابلس، فيما لا تزال المواجهات مستمرة.

وفي كفر قدوم،أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وحسب المصادر المحلية، فقد قمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوبهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

يتبع..