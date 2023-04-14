مسيرات كبيرة تخرج في عدد من الدول العربية والاسلامية نصرة للقدس في يوم القدس العالمي

انطلقت مسيرات كبيرة، اليوم الجمعة 14-4-2023، في عدد من الدول العربية والاسلامية نصرة للقدس في يوم القدس العالمي.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مسيرات ضخمة انطلقت في أكثر من 80 دولة ومدينة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي.

وفي إيران شارك عشرات الآلاف، منذ صباح اليوم الجمعة، بمسيرات حاشدة في "يوم القدس العالمي" جابت مختلف المدن في البلاد.

وفي سوريا انطلقت مسيرات في العديد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والعاصمة السورية دمشق دعما للقدس والمسجد الأقصى.

وفي اليمن احتشد الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء وفاءً للقدس وفلسطين في يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم.