د. رضوان: القدس محور الصراع مع الاحتلال الصهيوني وقبلة المجاهدين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. إسماعيل رضوان، على التمسك بالثوابت الوطنية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لفلسطين.

ووجه رضوان في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، التحية لأبناء شعبنا والشعوب العربية والإسلامية التي خرجت اليوم بالمسيرات الحاشدة في يوم القدس العالمي لتؤكد على أن القدس والأقصى وفلسطين هي قضية الأمة.

وقال :"القدس محور الصراع مع الاحتلال الصهيوني وهي القبلة الأولى وثاني المسجدين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم وهي قبلة المجاهدين والأحرار".

وشدد رضوان على أن القدس كانت وستبقى عربية إسلامية ولا مقام للاحتلال على أرض فلسطين.

وأضاف: "يتزامن يوم القدس العالمي مع استمرار العدوان على المسجد الأقصى والمعتكفين فيه ومع تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وفلسطين فالضفة درع القدس".

كما أكد رضوان على أن الخيار الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين هي المقاومة التي ردت على العدوان من فلسطين ولبنان وسوريا لتؤكد على وحدة الساحات وترابط الجبهات.

وحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة إرتكاب أي حماقة بحق المسجد الأقصى وأبناء شعبنا لأن المقاومة لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن المقدسات.