أبو مجاهد: "يوم القدس" محطة هامة لتوحيد شعوب الأمة حول القضية الفلسطينية

أكد مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم"أبو مجاهد"، أن يوم القدس العالمي محطة هامة لتوحيد شعوب الأمة والتفافها حول القضية الفلسطينية وجوهرها القدس والمسجد الأقصى كقضية مركزية محورية هامة وبوصلة الأمة ولا يمكن التخلي عنها مهما كانت التضحيات .

جاء ذلك بمنسابة الذكرى "الـ 44" ليوم القدس العالمي الذي تحتفي به العديد من الدول الإسلامية لدعم المقاومة وفلسطين.

وقال أبو مجاهد في تصريح صحفي: "من جبال لبنان الحرة وجولان سورية الثائرة وإيران السند والعنوان وأراضي فلسطين وضفتنا الأبية وغزة الثائرة تتجلى ترابط الساحات وتكاملها من أجل إفشال خطط العدو التفرد بكل جبهة على حدة، و تطوير قواعد الإشتباك في مواجهة العدو الصهيوني من أجل ردعه ولجمه على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف :" يوم القدس العالمي تأكيد على توحد جهود أحرار الأمة وقواها الحية في وجه الغطرسة والعنجهية الصهيونية والتصدي لكافات المخططات والمؤامرات التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأشار أبو مجاهد إلى أن يوم القدس العالمي تأكيد على أن مسارات التطبيع والهرولة لأحضان العدو في المنطقة لن تحمي الكيان الصهيوني ولن تحمي أنظمة التطبيع وأن المستقبل لنهج المقاومة ومحورها.

وتابع: " سيبقى الكيان الصهيوني هو العدو المركزي والوحيد لشعوب الأمة ولن تنجح كل محاولات إضفاء الشرعية على وجوده ، وهزيمته باتت قريبة ونحن نعيش في زمن المقاومة التي أعادت للأمة ثقتها وكرامتها وعزتها".

وتوجه أبو مجاهد بالتحية للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعبا على مواقفهم العملية الأصيلة الداعمة والمساندة لفلسطين والقدس والمقاومة وتأييدهم ووفاءهم لها والتي تعبر عن أصالتها وإلتزامها العملي إتجاه قضيتنا وشعبنا ومقاومتنا .