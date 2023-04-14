بالفيديو عشرات الآلاف يشاركون بمسيرات "يوم القدس العالمي" في جميع أنحاء إيران

إنطلقت مسيرات "يوم القدس العالمي"، اليوم الجمعة 14-4-2023، في العاصمة الإيرانية طهران وباقي المدن بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاءً بهذا اليوم.

وشارك عشرات الآلاف من المواطنين في العديد من المدن الإيرانية في مسيرات "يوم القدس العالمي"، حيث رفع المشاركون اعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن المسيرات تتجه نحو أماكن إقامة صلاة الجمعة حيث ستجري مراسم يوم القدس العالمي وتتضمن إلقاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة .

جدير ذكره أنه تحتفي إيران والعديد من الدول الاسلامية ودول العالم الأخرى بهذا اليوم منذ إعلانه من قبل الامام الخميني الراحل عام 1979 حيث دعا سماحته الى إعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام "يوماً عالمياً للقدس".