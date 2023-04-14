انتشـــار مكثــف للاحتلال في مدينة القدس المحتلة

كثفت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة 14-4-2023، من انتشارها في البلدة القديمة في القدس المحتلة ومحيطها.

كما وسعت قوات الاحتلال من انتشارها في الضفة الغربية ونفذت اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وادعت قوات الاحتلال بأن هذه الحشودات للجيش "الإسرائيلي" والشرطة في الضفة والقدس، جاءت نتيجة وجود عدد كبير من الإنذارات لتنفيذ عمليات فدائية.

وفي ذات الإطار، كثف جيش الاحتلال الصهيوني خلال اليومين الماضيين نشر بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء "إسرائيل".

وقالت الشرطة "الإسرائيلية": "إن تكثيف القوات في القدس المحتلة يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وتوقع وصول عدد كبير من المصلين إلى المسجد الأقصى".

وكانت نشرت شرطة الاحتلال، صباح اليوم، أكثر من ألفي "شرطي" وعنصر في "حرس الحدود" في القدس، وخاصة في البلدة القديمة، إضافة إلى قوات كبيرة في المناطق المحيطة بالقدس.

جدير ذكره أنه أعلن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.