بالصور كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً يعمل بالوقود الصلب

أكدت كوريا الشمالية، مساء أمس الخميس، أنها أطلقت نوعاً جديداً من الصواريخ البالستية العابرة للقارات، يعمل بالوقود الصلب.

جاء ذلك في وقت أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بما وصفه بالخطوة الكبيرة في برنامج بيونغ يانغ للتسلح.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية: "إن صاروخ "هواسونغ 18" الذي اختُبر صباح أمس الخميس، سيشكل "أداة رئيسية للقوة العسكرية الإستراتيجية".

وكانت أظهرت صوراً نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الجمعة، كيم مبتسما، رفقة ابنته خلال مشاهدته صاروخا باللونين الأبيض والأسود ينطلق وسط سحابة دخان.

ونقلت عن كيم قوله:"إن تطوير هذه السلاح الجديد سيعيد تنظيم ردعنا الإستراتيجي بعمق، ويعزز فاعلية هجومنا النووي المضاد".





