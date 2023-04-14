قد يستشهد بأي لحظة.. الشيخ "عدنان" يواصل إضرابه في سجون الاحتلال

يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ، خضر عدنان، اليوم الجمعة 14-4-2023، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ69 على التوالي؛ رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وكانت حذرت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، مساء الأربعاء، من استشهاد الأسير الشيخ القيادي خضر عدنان، المضرب عن الطعام لليوم الـ69على التوالي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :"نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً، ونحذر من استشهاده بأي لحظة".

كما وجهت رندة عدنان زوجة الشيخ خضر عدنان في مؤتمر صحافي عقدته العائلة في رام الله، الأربعاء، رسالة حول الحالة الصحية للشيخ وما آل إليه وضعه الصحي وقالت: "خضر يحتضر يموت".

وخصت رسالتها إلى علماء هذه الأمة والمقاومة ورفاق الشيخ خضر في إضرابه ومن أحبهم وأحبوه ويرون باضرابه رافعه لنضالات أسرانا وشعبنا، وقالت: "إن قضى زوجي شهيدا فوصيته أن أبلغ صغاره واحبائه أنه لم يذهب الى العدم، ولم يستغني عن مسؤولياته إنما كان يصنع الحرية لأجلهم".

وأكدت زوجة الأسير عدنان في رسالتها أن ما يجري مع الشيخ خضر عدنان هو محاولة لتغييبه بالأسر وحرمانه من حريته وأهله وشعبه لسنوات طوال، وهو ما جعله يعلن الإضراب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وحتى الأن يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية وفي ذلك رسالة لكل العالم انه ماض في الإضراب.