تونس: مصرع 25 مهاجراً غرقاً خلال أسبوع

لقي 25 مهاجراً إفريقيا مصرعهم غرقا وفُقد 15 آخرون، بعد غرق قارب كان يقلهم باتجاه أوروبا في البحر المتوسط قبالة سواحل تونس خلال الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات التونسية :"ما لا يقل عن 25 مهاجرا إفريقيا لقوا مصرعهم غرقا وفقد 15 آخرون بعد غرق قارب كان يقلهم باتجاه أوروبا في البحر المتوسط قبالة سواحل تونس".

وبدوره، قال المدعي العام في صفاقس، فوزي المصمودي، للأسوشيتدبرس :"إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت، أمس الخميس، جثث 15 شخصا كانوا محصورين تحت القارب بالقرب من ساحل صفاقس شرق، وسط تونس".

وأضاف المصمودي: "إن كل من لقوا مصرعهم أو تم إنقاذهم تقريبا من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء".

وكانت قوات خفر السواحل التونسية انتشلت، يوم الأربعاء الماضي، 10 جثث أخرى كما أنقذت 72 مهاجراً من القارب الغارق، على حد قوله.

جدير ذكره أنه زادت محاولات الهجرة غير الشرعية في الأسابيع الأخيرة من السواحل التونسية باتجاه السواحل الإيطالية القريبة، ما أدى لمقتل العشرات وفقدان كثيرين.