مقتل شاب في إطلاق نار باللد بالداخل المحتل

قُتل شاب، فجر اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية في اللد، بمقتل شاب في جريمة قتل وقعت بالمدينة، هو الشاب حمزة أبو غانم يبلغ من العمر (25 عاما).

وبدورها، أفادت مصادر طبية بأن شابا، في الثلاثينيات من العمر تعرض لإطلاق نار في مدينة اللد، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بالغة الخطورة، وجرى نقل المصاب إلى المركز الطبي "أساف هروفيه" بتل أبيب بالداخل المحتل، لتلقي العلاج.

وأعلنت المصادر الطبية في وقت لاحق، عن وفاة الشاب متأثرا بإصابته، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، لكنهم اضطروا لإقرار وفاته.

وبحسب شهود العيان، فإن الشاب القتيل أدى صلاة الفجر في المسجد وعندما وصل إلى ببته أطلق مجهولون النار عليه وقتلوه.