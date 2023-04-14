في الجمعة الأخيرة من رمضان

بالصور  الآلاف من المواطنين يؤدون الفجر في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:50 ص
14 ابريل 2023
صلة الفجر في المسجد الأقى المبارك بالجمعة الاخيرة من رمضان
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أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 14-4-2023، صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف من المصلين احتشدوا في المسجد الأقصى المبارك في مشهد مهيب، وأدوا صلاة الفجر اليوم في الجمعة الأخيرة من رمضان.

وبالرغم من معيقات الاحتلال التي وضعها في وجه المصلين إلا أن ذلك لم يمنع استمرار زحف المواطنين للوصول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

وتصادف اليوم الجمعة "يوم القدس العالمي" الذي أطلقه مؤسس الثورة بإيران الإمام الخامنئي، والذي أصبح بمثابة يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمظلومين في العديد من الدول الإسلامية، حيث تخرج مظاهرات حاشدة تأييداً للشعب الفسطيني ومقاومته.

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