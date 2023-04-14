أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 14-4-2023

شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 14-4-2023، ارتفاعاً طفيفاً عليها وخاصة الخيار والبندورة، فيما واصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 14-4-2023، كما يلي: