حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات في الأسواق الفلسطينية، اليوم الجمعة 14-4-2023، على الارتفاع الذي حققته أمس الخميس.

وتستحوذ أسعار صرف الدولار على اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين، لذلك نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم أسعار الدولار والعملات وكافة التحديثات والتغييرات التي تطرأ عليها تبعاً للتغيرات في الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات اليوم الجمعة 14-4-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.66

- سعر صرف الدينار الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.16

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.05

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12

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