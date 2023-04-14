بالفيديو اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية بجنين

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر الجمعة، بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت القوات شابًا خلال المواجهات المندلعة في البلدة.

وأعلنت كتيبة قباطية التابعة لسرايا القدس، في بيان لها، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة وصفتها بـ"عنيفة" مع قوات الاحتلال المتوغلة بمحيط بلدة قباطية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا جيبات الاحتلال بعبوة ناسفة بشكل مباشر، مضيفة: بـ"اندلاع مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال قامت بملاحقة عدد من الشبان داخل سيارة، مؤكدةً، اعتقال شاب ونقله إلى جهة غير معروفة.

وتشهد مدينة جنين، شبه يوميا، اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال فيها، حيث يتصدى المقاومين للاقتحامات باستهداف الجنود بالرصاص والعبوات من الصناعة المحلية.