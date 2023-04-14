صور.. تفاصيل خطة البحث المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت 2023

تفاصيل خطة البحث المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت 2023 ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على موقع تويتر يتفاعل المستخدمين عبر حساباتهم الرقمية على خطة البحث عن مبارك علي الرشيدي الذي فقدت أثاره في مارس الماضي في البلاد فيما يواصل أخرون بالبحث عبر محرك جوجل الشهير عن معرفة هذه التفاصيل وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الإخبارية في نشر هذه المقالة التي توضح لكم كافة المعلومات الخاصة بها ونطلب من حضراتكم في المواصلة في القراءة وهو على النحو التالي .

تفاصيل خطة البحث المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت

وبحسب منشورات على المنصات الرقمية قد نشرها مواطنين كويتيين، اليوم، حيث دعوا الأهالي في تكثيف عمليات البحث على المفقود مبارك علي الرشيدي وجاءت الدعوة على النحو التالي : بمشاركة اهل الفزعة .. حملة ضخمة غداً الجمعة الموافق 14-4-2023 الساعة 2 ظهرًا للبحث عن المفقود "، وفيما يلي الخطة بهذه الصورة .

المفقود مبارك علي الرشيدي

ونشر حساب سرمد عبر تويتر ، فيديو يتحدث فيه والد مبارك علي الرشيدي ، الذي قال: لا يزال اختفاء مبارك الرشيدي مستمراً وسط ظروف غامضة! ، وأغلى عيالي وأقربهم وكل يوم أدوره بكل مكان .

وأضاف شقيق مبارك علي الرشيدي في الفيديو الذي تفاعل معه الالاف : تم العثور على مخدرات في دم المشتبه به وكذلك في منزله ، فيما أكدت عائلته أنه يوجد بطء في الإجراءات ونطالب الحكومة بالاهتمام لإيجاد ابننا ".

بالفيديو| لا يزال اختفاء مبارك الرشيدي مستمراً وسط ظروف غامضة!



• والده لـ «سرمد»: أغلى عيالي وأقربهم وكل يوم أدوره بكل مكان



• شقيقه: تم العثور على مخدرات في دم المشتبه به وكذلك في منزله



• ذووه: يوجد بطء في الإجراءات ونطالب الحكومة بالاهتمام لإيجاد ابننا#مبارك_علي_الرشيدي pic.twitter.com/C987dfX2eR — سرمد | Sarmad (@Sarmad) April 9, 2023

بقلب مفطور.. شقيق #مبارك_الرشيدي يبكي أخيه: «احنا تعبانين»



• مبارك لديه 5 أولاد.. ويسألون عنه ونقول لهم للحين مسافر



• الوالد يظل يوميا يخرج ويبحث عن #مبارك بلا أثر



• 27 يوما.. ولم نصل لأخي ولا توجد معلومات عنه



• مناشدة لأهل #الكويت.. مبارك ولدكم#مبارك_علي_الرشيدي pic.twitter.com/LMGVrksB7j — جرس | Jaras (@JarasQ8) April 9, 2023

تفاصيل المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت

وتم الإعلان عن فقدان المواطن الكويتي مبارك علي الرشيدي بالثلاثينيات من العمر في منطقة كبد منطقة من مناطق محافظة الجهراء في الكويت ، منذ الثالث من مارس الجاري حيث تطالب عائلته كل المعنين بالإسراع في العثور عليه .

قصة المفقود مبارك علي الرشيدي في الكويت

حساب أحمد الميموني نشر عبر هاشتاق رسالة المفقود مبارك علي الرشيدي على حسابه الرقمي وكتب : عاجلة لأهل الكويت وخاصة لأهل كبد ، مبارك علي العويمري مفقود في منطقة جبد من امس تاريخ 13/3/2023 يرجى لمن يتعرف عليه الاتصال على الرقم 66664811 نسأل الله العلي القدير ان يرده سالماً غانم الي اهله ".

وأضاف هذا الحساب الذي نشر صورة المفقود مبارك علي الرشيدي : "رسالة لآهل الكويت زال اخونا #مبارك_علي_الرشيدي مفقود حتي الان من يوم الاثنين على من يعثر عليه او لديه معلومات يتواصل مع اقرب مركز شرطة ونتمنى من فرق الانقاذ الكويتية البحث والمساعدة ".





هاشتاق المفقود مبارك علي الرشيدي

هدى علقت : "في احد يوضح لنا سبب الخطف او هل لديه مشاكل اومتهاوش مع حد من قبل ؟؟!! وهل تم متابعه خط سير الكاميرات في اخر لحضه كان يتواجد فيها !!! ".

ماجد علق على قصة المفقود مبارك علي الرشيدي : "اللهم يا من حفظت يونس في بطن الحوت وحفظت الحبيب محمد في بيت العنكبوت، احرس مبارك الرشيدي بعينك التي لا تنام ، اللهم اني اسالك ان ترده لأهله عاجل غير اجل ".

رساله عاجلة لاهل الكويت

وخاصة لاهل كبد



مبارك علي العويمري

مفقود في منطقة جبد من امس تاريخ 13/3/2023 يرجى لمن يتعرف عليه الاتصال على الرقم

66664811



ونسأل الله العلي القدير ان يرده سالماً غانم إلى اهله عاجلًا غير آجل#مبارك_علي_الرشيدي



انشروها ضروري#قناه_عبس #الرشيدي #عبس pic.twitter.com/C27MDXvtX7 — قناة عبس ﮼الرشايده، (@3AbsTv) March 14, 2023

أحمد صالح البحا علق على هاشتاق المفقود مبارك علي الرشيدي : "رجل خلوق جداً يجمعنا مكان عمل واحد .. تكفون فزعتكم يا احباب اي معلومة تخص هذا الرجل الطيب نسأل الله العلي القدير أن يرده سالم إلى أهل ".

حساب تايم علق : "حسبي الله ونعم الوكيل بكل ذي سلطه وتخاذل في موضوع البحث عن مبارك علي الرشيدي الله يذوقه من نفس الكاس ونفس الخذلان ونفس عوار قلب ابوه وامه".