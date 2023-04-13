الشيخ عكرمة صبري: قدسنا قضية حيّة ثابتة لن تموت وهي المحور والمرتكز

شدد خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري على أن "القدس يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا في كل يوم، والقدس التي يجب أن توجه لها البوصلة بشكل ثابت ودائم".

وفي كلمة له خلال فعالية "منبر القدس" السنوي، بمناسبة يوم القدس العالمي، قال الشيخ صبري "نعم القدس هي محور فلسطين بل محور العالم الإسلامي، نعم في مثل هذا اليوم يحتفل المسلمون بيوم القدس العالمي للتأكيد على أن هذه القضية هي قضية حية، هي قضية ثابتة، هي قضية لن تموت ما دام هناك رجال يؤمنون بها ويعتبرون أنها هي المحور وهي المرتكز".

وختم بالقول "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى، وقد أصبحت هذه المدينة كعبة الزوار لجميع مسلمي العالم إنه سميع مجيب".

وفي ما يلي نص الكلمة الكاملة

"أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين.

أيها المشاهدون الكرام. إنه يوم القدس، نعم القدس يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا في كل يوم، القدس يجب أن توجه لها البوصلة بشكل ثابت ودائم.

نعم القدس التي هي محور فلسطين بل محور العالم الإسلامي، نعم في مثل هذا اليوم يحتفل المسلمون بيوم القدس العالمي للتأكيد على أن هذه القضية هي قضية حية، هي قضية ثابتة، هي قضية لن تموت ما دام هناك رجال يؤمنون بها ويعتبرون أنها هي المحور وهي المرتكز.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى، وقد أصبحت هذه المدينة كعبة الزوار لجميع مسلمي العالم إنه سميع مجيب والله سبحانه وتعالى يتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، وتقبل الله الطاعات وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك - رئيس الهيئة الإسلامية العليا - رئيس هيئة العلماء ودعاة بيت المقدس فلسطين".