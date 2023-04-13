"النصر السعودي" يصدر قرارًا رسميًا بشأن المدير الفني "غارسيا"

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رسميا فسخ عقد الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق "العالمي".

وقال نادي النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قررت إدارة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول رودي غارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

وجاءت إقالة غارسيا على خلفية التعادل السلبي أمام الفيحاء في الجولة الماضية بدوري روشن السعودي للمحترفين، ليتأخر بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة متصدر البطولة.

وقاد غارسيا (59 عاما) نادي النصر في 26 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 18 مباراة، مقابل 5 تعادلات، و3 هزائم.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في دوري "روشن" برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.