قرارات جديدة بعد كشف معلومات سرية في البنتاغون

بدأت وزارة الدفاع الأمريكية في تحديد المسؤولين، الذين يتلقون ملخصات استخباراتية يومية سرية للغاية في الحكومة، بعد التسريب الكبير لمعلومات سرية تم اكتشافها الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن": "إن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين اعتادوا تلقي وإطلاع الملخصات الاستخباراتية اليومية، توقفوا عن تلقيها في الأيام الأخيرة، حيث تواصل هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون تقليص قوائم التوزيع الخاصة بها".

وبدأت هيئة الأركان المشتركة، التي تضم أعلى قيادة نظامية في وزارة الدفاع تقدم المشورة للرئيس، بفحص قوائم التوزيع الخاصة بها فور علمها بمجموعة الوثائق السرية المسربة، والتي كان للعديد منها علامات تشير إلى أن استخبارات هيئة الأركان المشتركة أنتجتها.

وقال مسؤول دفاعي كبير إنه تمت مراجعة جميع قوائم البريد الإلكتروني، وقد تكون بعض القيود مؤقتة فقط، وأن كل فرد في القوائم لديه تصريح مناسب، لكن ليس كل شخص بحاجة إلى تلقي هذه الملخصات الاستخباراتية يوميا.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في مقابلة مع "News Nation" يوم الأربعاء، إلة أن البنتاغون يبحث في "تدابير يمكنها منع التسريبات الإضافية المحتملة غير المصرح بها".