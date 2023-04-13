مزهر: يوم القدس مناسبة تتجسد فيها وحدة الشعوب وأحرار العالم

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر، إن يوم القدس مناسبة تتجسد فيها وحدة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، متوجها بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهودها الكبيرة التي لم تتوقف يوما في دعم قضية فلسطين.

وأكد مزهر في كلمة له، باحتفالية منبر القدس ضمن إحياء يوم القدس العالمي، اليوم الخميس، أن إحياء يوم القدس العالمي تأكيدٌ من الجمهورية الإسلاميّة على دعمها غير المحدود لفلسطين وشعبها ومقاومتها، وخصوصية ما يمثّله المسجد الأقصى والمقدسات من قيمةٍ ومكانةٍ ورمزيةٍ لدى أحرار العالم.

وشدد على أن يوم القدس العالمي مناسبة تتجسّد فيها وحدة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، والتفافهم حول قضية القدس الحاضرة والمتفجرة الآن في ضوء مخططات العدو الصهيوني. ورأى أن إحياء هذه المناسبة تذكيرٌ للعالم أجمع بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وخصوصًا في مدينة القدس، التي تتعرّض لسياسات التهويد والأسرلة.

وأضاف: "علينا مواصلة خيار المقاومة وتوسيعه داخل وخارج فلسطين تجسيدا لشعار وحدة الساحات لتكبيد العدو المزيد من الخسائر".

ودعا للتصدي لنهج التسوية والمفاوضات العبثي ومحاصرة هذا المشروع على كافة الصعد، مشددا على أن عوامل الانتصار على الاحتلال أصبحت أكثر وضوحا جراء الأزمة الوجودية التي يعيشها الكيان.

كما ودعا لدعم البيئة الحاضنة في الضفة عبر تسخير كل الطاقات والإمكانات لدعم العمل المقاوم، مؤكدا على استراتيجية المعركة انطلاقا من الضفة، ما يتطلب جهودا من محور المقاومة في إيصال كل الدعم لشباب الضفة.