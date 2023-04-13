البطش يهنئ الجبهة الشعبية- القيادة العامة بمناسبة انطلاقتها الـ58

تقدم رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش، اليوم الخميس 13-4-2023، بالتهئة من أخوة الدم والسلاح في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ممثلة بأمينها العام الدكتور طلال ناجي ونائبه الدكتور خالد جبريل، ومن كافة مناضليها وأعضاء مكتبها السياسي بمناسبة انطلاقتها الـ58.

وأوضح البطش، في تصريح صحفي: أن الجبهة طوال هذه السنوات واصلت العطاء والمقاومة والتمسك بالثوابت وحماية المشروع الوطني حيث قدمت خلالها الجبهة الالاف من الشهداء والجرحى واسمهت في تحرير المئات من القادة والمناضلين من سجون العدو الصهيوني .في صفقة التبادل عام ١٩٨٥.

وأشار إلى أن "الجهاد الإسلامي" ومن موقعها الوطني في مقاومة الاحتلال الصهيوني تجدد تمسكها برفاق الخندق والسلاح مع كل القوى والفصائل على الساحة الوطنية والعربية والاسلامية حنى دحر الاحتلال، وعودة لاجئينا الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردهم منها الاحتلال الصهيوني.

وإليكم نص التصريح:

يسرنا في حركة الجهاد الاسلامي ان نتقدم من اخوة الدم والسلاح رفاقنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ممثلة بامينها العام الدكتور/ طلال ناجي ونائبه الدكتور / خالد جبريل ومن كافة مناضليها واعضاء المكتب السياسي للجبهة بمناسبة بالانطلاقة المجيدة 58 التي واصلتىخلالهاالجبهة العطاء والمقاومة والتمسك بالثوابت وحماية المشروع الوطني حيث قدمت خلالها الجبهة الالاف من الشهداء والجرحى واسمهت في تحرير المئات من القادة والمناضلين من سجون العدو الصهيوني .في صفقة التبادل عام ١٩٨٥.

اننا ومن موقعنا الوطني في مقاومة الاحتلال الصهيوني نجدد تمسكنا برفاقية الخندق والسلاح مع كل القوى والفصائل على الساحة الوطنية والعربية والاسلامية حنى دحر الاحتلال وعودة لاجئينا الى ديارهم وممتلكاتهم التى طردهم منها الاحتلال الصهيوني .

معا وسويا لتحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة .

حركة الجهاد الاسلامي

رئيس دائرة العلاقات الوطنية

الخميس ١٣ابريل ٢٠٢٣