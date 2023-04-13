صحيفة أمريكية: سياسة "إسرائيل" تُضر بفرص التوصل لاتفاق مع السعودية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الخميس 13-4-2023، أن سياسة الحكومة "الإسرائيلية" تضر بفرص التوصل إلى اتفاق مع السعودية، وعلاقات "إسرائيل" مع دول الخليج الأخرى".

وقال مسؤولون مطلعون على الاتصالات بين الدولتين لصحيفة وول ستريت جورنال:" إن الممارسات "الإسرائيلية" ضد الفلسطينين وكذلك تشكيل الحكومة الحالية في "إسرائيل" قلل من الحماسة السعودية لإقامة علاقات مع "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة الأمريكية: "إن السعودية تراجعت عن نيتها التقرب من "اسرائيل" بسبب سياسة الحكومة "الاسرائيلية" الحالية"، على حد قولها.