بالصور مصرع "إسرائيلي" واصابة 33 آخرين بحادث سير في كوريا الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس 13-4-2023، مصرع صهيوني واصابة 33 "إسرائيليا" آخرين في حادث سير في كوريا الجنوبية.

وقال موقع واي نت العبري :"إنه مقتل شخص واصابة 33 "إسرائيليا" آخرين، 14منهم وصفت إصابتهم بالخطيرة، في حادث سير وقع على أحد الطرق في كوريا الجنوبية".

وبحسب المصادر في كوريا الجنوبية، أصيب 35 شخصًا، بعد أن انقلبت حافلة تقل سائحين "إسرائيليين" في منطقة تشونجو شمال مقاطعة "تشيونجشونج "في كوريا الجنوبية.

وبدورها، ذكرت ادارة الاطفاء فى تشونجبوك:" ان 14 "إسرائيلياً" اصيبوا بجروح خطيرة عندما انقلبت الحافلة على منحنى طرق حوالى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلى).





