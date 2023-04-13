الأرصاد الجوية: المنخفض الجوي الحالي نادر وتأثيره ينحسر مساء اليوم

أكدت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن المنخفض الجوي الحالي نادر الحدوث في مثل هذا التوقيت من العام.

ولفتت الدائرة إلى أن انحسار المنخفض الحالي سيبدأ في ساعات مساء اليوم ، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اعتبارا من غدا الجمعة وحتى نهاية الأسبوع القادم.

يشار إلى ان منخفضاً جوياً يضرب فلسطين منذ يوم أمس الأربعاء، ويستمر تأثيره، بحيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.