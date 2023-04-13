هل دفعة الشؤون الاجتماعية المقرر صرفها قبل العيد كاملة أو مقتطعة؟

رد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في غزة لؤي المدهون، اليوم الخميس، على ما يتم تداوله بشأن الدفعة المالية من مخصصات الشؤون الاجتماعية المقرر صرفها قبل عيد الفطر السعيد.

وقال المدهون في تصريحات إذاعية:" إن صرف دفعة شك الشؤون ستكون كاملة ليس كما أشيع بأنها مقتطعة وذلك خلال الأسبوع القادم في الضفة وغزة".

وأضاف:" ستُصرف المخصصات بنسبة 100% أي دفعة كاملة لـ111 ألف أسرة مدرجة على برنامج التحويلات النقدية في قطاع غزة والضفة الغربية".

ومساء أمس الأربعاء، أصدرت وزارة المالية في رام الله، بياناً صحفياً بشأن صرف دفعة من راتب شهر ابريل للموظفين العموميين، ودفعة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر السعيد 2023.

وقال بيان المالية: "ستقوم وزارة المالية بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30%، وسيتم صرفها قبل عيد الفطر أي خلال الاسبوع القادم".

وأضافت: "قامت وزارة المالية بصرف راتب كامل عن شهر آذار/ مارس يوم الاربعاء الماضي الموافق 05/04/2023 علما انه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين صرف الراتب كاملا".

وأشارت المالية إلى أنها ستصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم أي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية.

وكان وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة قال اليوم الأربعاء 12 أبريل الجاري إنه لن يتم صرف رواتب لموظفي السلطة الفلسطينية قبل إجازة عيد الفطر 2023 المبارك، قبل أن يصدر بيان المالية.