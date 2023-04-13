الكشف عن أمور خطيرة فعلها المستوطنون خلال اقتحام الأقصى.. فما هي؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:00 م
13 ابريل 2023
مستوطنون خلال اقتحامهم للأقصى
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‏كشفت منظمة "بيدينو" المتطرفة التي تديرها الجماعات الدينية الصهيونية الإرهابية، اليوم الخميس 13-4-2023، أنه وأثناء اقتحام المستوطنين الإرهابيين للمسجد الاقصى، تم القيام بالصلوات اليهودية مع كتب الصلاة المحرّم دخولها إلى الاقصى.

وقالت المنظمة الإرهابية في تصريحات صحفية:" إن هذا الأمر يحصل لأول مرة على الإطلاق".

وهددت الجماعة اليهودية المتطرفة بقولها: "‏إذا كان أي شخص يعتقد أنه يمكن أن يوقفنا، فل يفكر مرة أخرى!".

وكان قد نفذ المستوطنون المتطرفون اقتحامت جماعية من نهاية الأسبوع الماضي حتى أول أمس الثلاثاء بمناسبة ما يسمى "بعيد الفصح" العبري الذي تزامن مع شهر رمضان لدى المسلمين.

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