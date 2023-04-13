كتيبة "جنين" تنظم عرضا عسكريا مساء اليوم

من المقرر أن تنظم كتيبة جنين - سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، عرضا عسكريا بمناسبة يوم القدس العالمي.

ودعت الكتيبة، جماهير شعبنا الفلسطيني لحضور العرض العسكري المهيب بمناسبة يوم القدس العالمي، وبقاء الضفة درعاً للقدس في مخيم جنين عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت فلسطين المحتلة.

وفيما يلي نص الدعوة:

بسم الله الرحمن الرحيم

📜 دعــوة

"الضفـة درع القـدس"

تدعوكم كتيبة جنين - سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لحضور العرض العسكري المهيب بمناسبة يوم القدس العالمي، وبقاء الضفة درعاً للقدس.

♦️ المكان: مخيم جنين

🕒 الزمان: اليوم الخميس الساعة الثالثة عصراً بتوقيت فلسطين المحتلة (15:00 فلسطين)

(16:00 توقيت بيروت)

حضوركم إحياء للقدس في وجدان الأمة

▪️ ملاحظة

سيتم تزويد وسائل الإعلام بعد قليل برابط وتردد بث العرض العسكري لكتيبة جنين