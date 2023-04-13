هل يعيش ماني أيامه الأخيرة في بايرن ميونخ؟

من الملاحظ أن السنغالي ساديو ماني لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني يعيش أيامه الأخيرة داخل النادي، بعد أزمته مع زميله ليروي ساني.

وكان قد سقط بايرن ميونخ خارج أرضه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد، خلال المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ووخلال المباراة، وقعت مشادة كلامية بين ليروي ساني وزميله ساديو ماني قبل دقائق من انتهاء المباراة، بسبب سوء تصرف الأخير في إحدى الهجمات.

وذكرت تقارير صحفية، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد اشتبك الثنائي في غرفة تبديل الملابس.

وأضافت التقارير :"أن ساديو ماني وجه لكمة قوية لساني، وهو ما دفع اللاعبين والجهاز الفني لتهدئة الأجواء واحتواء الموقف بينهما".