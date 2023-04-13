الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي أحداث ليلة 14 رمضان في الأقصى

قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس13/4/2023م، الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين التى اعتقلتهم خلال اقتحام جنود الاحتلال للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى ليلة 14 رمضان.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى، فإن قرار بالإفراج عن معتقلي الضفة خلال اقتحام الاحتلال للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى ليلة 14 رمضان ودفع غرامات مالية بقيمة ألف شيقل.

يذكر أن قوات اعتقلت قرابة الـ500 فلسطيني من المسجد الأقصى، أفرج الاحتلال عن عدد منهم بشروط أبرزها الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى"، وفقاً لمركز معلومات وادي حلوة -القدس المحتلة