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بالفيديو
غرق بعض الشوارع في مدينة نابلس في ظل الأجواء الماطرة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:45 م
13 ابريل 2023
غرق بعض الشوارع في مدينة نابلس في ظل الأجواء الماطرة.
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