بالفيديو غرق بعض الشوارع في مدينة نابلس في ظل الأجواء الماطرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:45 م
13 ابريل 2023
مطر -امطار - شتاء.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

غرق بعض الشوارع في مدينة نابلس في ظل الأجواء الماطرة.

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات