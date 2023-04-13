دعاء ليلة القدر 2023 أدعية ليلة القدر مكتوبة pdf من السنة النبوية، لا يتوقف عباد الله الصالحين عن اغتنام أيام شهر رمضان المبارك بأداء العبادات والفراض وكل ما يمكن أن يؤجروا عليه من الله سبحانه وتعالى لا سيما مع بدء الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وهي الأيام التي تأتي فيها ليلة القدر وتعتبر من أهم الليالي على الاطلاق لنظرا للأجر والثواب الذي يناله كل من يحييها، لذلك يتمنى المسلمون جميعا أن يحيوا هذه الليلة المباركة، فدعاؤها مستجاب بإذن الله عز وجل.

أدعية ليلة القدر مكتوبة 2023- 1444

أدعية ليلة القدر مكتوبة 2023- 1444، المسلم لا يتوقف عن التمني بأن يفوز بليلة القدر خاصة مع إحياء أول ليلة، إذ إنها تأتي في الليالي الفرادى أي تأتي الفرادى لكن معظم المسلمون يعتكفون ويحيون ليالي العشر الأخيرة جميعها حتى تكون لهم فرصة أكبر في إحياء أعظم ليلة على الإطلاق، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية ليلة القدر رمضان 2023 مكتوبة من السنة النبوية الشريفة، ومستجابة بأمر الله سبحانه وتعالى.

أفضل أدعية ليلة القدر رمضان 2023 مستجابة بإذن الله

أفضل أدعية ليلة القدر رمضان 2023 مستجابة بإذن الله، حال المسلم الحقيقي يقول الآن" رباه ذي العشر الفضيلة أقبلت، والنفس تسألك المفاز بها"، وهو ما يعني حرصهم الشديد على الفوز بإحياء ليلة القدر التي قال الله سبحانه تعالى في القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر، أي أن إحيائها وأداء العبادات والأدعية فيها له أجر خير من عبادة ألف شهر، وهو ما يدفع المسلمون كافة لإحيائها.

الليلة الوترية الأولى..

أكثروا من دعاء.. اللهم انك عفو كريم تحب العفو.. فاعف عنا.



#ليله_القدر pic.twitter.com/NPeultCRzk — بنت الأصايل (@_11mma) April 11, 2023

دعاء ليلة القدر 2023 pdf

دعاء ليلة القدر 2023 pdf، اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعملٍ متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاءٍ لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلني ووالديَّ وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار، اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين، اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين، الله انك عفو كريم تحب العفو ف اعفو عنا.