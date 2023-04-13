هيئة الأركان الإيرانية: بدء العد التنازلي لانهيار الكيان الصهيوني

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران، أنه يواجه الكيان الصهيوني اليوم تحديات وسلسلة غير مسبوقة من الأزمات في الداخلية.

وقالت هيئة الأركان الإيرانية في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، بمناسبة يوم القدس العالمي: "لقد بدأ العد التنازلي لانهيار الكيان الصهيوني".

وأضافت :"أثبتت التجربة أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطوة فاشلة".

وكانت أطلقت في وقت سابق مسيرة "لصيادي بندر عباس" باتجاه مضيق هرمز في إطار فعاليات يوم القدس العالمي.

ويُصادف غداً الجمعة يوم القدس العالمي الذي تحتفل به العديد من الدول، وتنطلق به مسيرات ضخمة في العديد من دول محور المقاومة على رأسها إيران دعماً للشعب الفلسطيني في وجه الارهاب الصهيوني.