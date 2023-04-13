موعد عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين متى تبدأ إجازة عيد الفطر في غزة

موعد عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين متى إجازة عيد الفطر في غزة، مع قرب حلول عيد الفطر السعيد للعام الجاري، ينتظر الفلسطينيون سواء العاملين في الوظائف الحكومية أو في الوظائف الخاصة الإعلان الرسمي عن موعد عطلة عيد الفطر السعيد، خاصة في ظل عدم الإعلان عن موعد أول يوم عيد الفطر، ففي العادة يُعلن عن إجازة عيد الفطر يوم عند رؤية هلال عيد الفطر، إلا إنه حتى اللحظة لم يُعلن رسميا عن موعد قدوم عيد الفطر المبارك 2023.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 غزة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 غزة، وفق الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن هلال شهر شوال يولد الخميس 20 ابريل الساعة 06:12 دقيقة صباحاً، وعيد الفطر السعيد يكون يوم الجمعة المقبل 21 ابريل 2023، بنسبة 100%، لإمكانية رؤية الهلال وثبوت الرؤية الشرعية من بعض الدول العربية والإسلامية يوم الخميس بمشيئة الله، لذا فإنه وفقاً لهذه المعلومات فإن تاريخ إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الخميس القادم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لاجازة عيد الفطر السعيد 2023.

متى عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين

متى عطلة عيد الفطر 2023 في فلسطين، وحتى اللحظة لم يُحدد مفتي الديار المقدسة عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد 2023، إذ يتم تحري هلال شهر شوال قبل غروب يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان 1444، ومن المتوقع وفق الجمعية الفلكية الفلسطينية أن يكون عيد الفطر 2023 يوم 21 أبريل 2023، لكن يثبت أول أيام عيد الفطر بعد رؤية هلال شهر شوال فقط.

متى تبدأ عطلة عيد الفطر للموظفين 2023 في غزة وكم تستمر

متى تبدأ عطلة عيد الفطر للموظفين 2023 في غزة وكم تستمر، العيد له أجزاء خاصة لاسيما بعد صيام شهر كامل، إذ يقدم الفلسطينيون على تحضير وتجهيز الفسيخ للإفطار كما إنهم يتبادلون التهاني والزيارات، كما يتلقى الأطفال والفتيات العيدية من أقربائهم وذويهم، لهذا فهي من أجمل الأجواء التي تحل على المسلمين جميعاً، لذلك ينتظر المسلمون في فلسطين وكل مكان موعد عيد الفطر المبارك 2023، وإلى متى تستمر إجازة العيد.