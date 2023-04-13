رئيس بلدية غزة: غير قادرون على صرف رواتب الموظفين الشهر الحالي

أكد د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة، اليوم الخميس 13/4/2023، أن البلدية غير قادرة على صرف رواتب الموظفين هذا الشهر، لعدم التزام المواطنين بدفع المبالغ المستحق على عليهم.

وأوضح السراج، أن لدى بلدية غزة أكثر من 100 ألف مشترك، جزء كبير منها وحدات سكنية والباقي وحدات تجارية ومصانع وغيرها، وأن متوسط المستحقات المتأخرة على المشترك تصل لـ 10 آلاف شيكل وإجمالي هذه المتأخرات تزيد عن مليار شيكل.

وبين أن البلدية كل شهر تدفع مبالغ تشغيلية تزيد عن 5 آلاف شيكل مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما أن لديها عدة مستحقات غير قادرين على دفعها وهناك مصاريف أخرى ليست بالبسيطة يتم دفعها كل شهر.

وبشأن الموظف الذي أساء لإحدى المبادرات الشعبية، أكد السراج أنه تم إحالة موظف البلدية الذي تصرف بشكل مؤسف بحق صاحب المبادرة الخيرية للتحقيق، وأصدرنا بياناً وضحنا فيه أن ما قام به عمل غير مقبول ولا يعطيه أي مبرر.

وقال :"قمنا بنقل الموظف مباشرة من المكان الذي يعمل فيه والعمل على إعادة تأهيله للتصرف السليم بمثل هذه المواقف. "

وأشاد السراج بالمبادرة، مضيفاً:" المبادرة نعتبرها إيجابية جداً وقمنا بدعمها ووفرنا الأدوات الآمنة للعمل وشجعنا صاحبها على الاستمرار فيها لأيام أكثر. "